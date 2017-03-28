В Узбекистане закрывают аптеки, не захотевшие снизить стоимость лекарств

В Узбекистане 200 аптек лишились лицензий. Сообщается, что они не смогли наладить продажу 227 импортных лекарств и медицинских изделий по строго фиксированной цене согласно подписанному 31 октября 2016 года постановлению Шавката Мирзияева «О мерах по дальнейшему улучшению обеспечения населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».

Как сообщил сотрудник Контрольной инспекции Министерства здравоохранения Узбекистана, в суд направлено ходатайство о лишении лицензий еще 700 аптек. «Согласно решению суда, 200 аптек уже лишились своих лицензий. В течение трех последующих лет они не смогут вернуться в эту сферу. Кроме того, на 10 дней была приостановлена деятельность 255 аптек, которые повысили цены на лекарства. Сейчас имеется решение о приостановлении до 27 марта деятельности еще 615 аптек и передаче их дел в суд», – сказал он.

Источники сообщают, что в Ташкенте и Ташкентской области аптеки закрываются одна за другой.​ Большинство лекарств, внесенные в список медикаментов, которые необходимо продавать по низкой цене, и которые должны присутствовать на прилавках аптек, продаются теперь на так называемых «черных рынках» лекарств.

По словам 53-летней жительницы Ташкента Мавжуды – апа, торговцы «черного рынка» лекарств ставят свои машины прямо возле аптек. «И когда человек не может найти в аптеке необходимое ему лекарство, то эти люди достают их из багажников своих автомобилей. Если вам нужны какие-то редкие лекарства, то они могут привезти их прямо к вам домой», – говорит она.

Один из руководителей фармацевтической компании «Дори-Дармон» частично признал существование «черных рынков» лекарств, отметив, что специальный департамент при Генеральной прокуратуре охотится за «предпринимателями», который организовали «черный рынок» лекарств.

ozodi.org