«Р-Фарм» выпустила первую защищенную маркировкой серию герцептина

На заводе «Р-Фарм» 14 марта была выпущена первая серия противоопухолевого лекарственного препарата герцептина с нанесением защитной маркировки DataMatrix. Выпуск защищенной маркировкой серии был произведен в рамках пилотного проекта по маркировке контрольными знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения, говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium.

Маркировка производится в формате DataMatrix в соответствии с международным стандартом GS1 и содержит идентификационный номер упаковки. Технически процесс нанесения кода и отслеживания обеспечивается системой iTrack, прошедшей процедуру валидации собственными силами компании.

«Р-Фарм» на первом этапе планирует внедрить маркировку на пилотный список препаратов. По мере модернизации оборудования маркировка будет распространяться и на остальные препараты, выпускаемые компанией, значительная часть которых входит в список ЖНВЛП.

Внедрение системы маркировки позволит исключить возможность оборота нелегальной и недоброкачественной продукции путем прослеживания движения каждой упаковки лекарственного препарата от производителя до конечного потребителя на основе присвоенных каждой упаковке уникальных идентификаторов.

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