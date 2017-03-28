Доля отечественных лекарств в белорусских больницах составляет 80%

Доля отечественных лекарств в белорусских больницах составляет 80%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление начальника управления организации производства и перспективного развития Департамента фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения Татьяны Тумели.

Она отметила, что такое соотношение в ближайшие годы меняться не будет, а вот ассортимент используемых лекарственных средств в условиях развивающейся медицины должен расшириться.

В целом по рынку в стоимостном выражении доля отечественных лекарственных средств по итогам 2016 года составила 51,9%, в натуральном выражении — 70%.

«Фармацевтический вестник»