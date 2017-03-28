Общественники запустили горячую линию по мониторингу цен на лекарства

Общественная палата РФ запустила горячую линию по мониторингу цен на лекарства и продукты питания. Данные о неправомерном завышении стоимости лекарств, поступившие на горячую линию, будут направляться в Генеральную прокуратуру.

Горячая линия работает по номеру 8-800-737-77-66 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу до 16:45 (по московскому времени), звонок бесплатный из всех регионов России.

«Сегодня главная задача – не допустить спекулятивного роста цен. В условиях, когда в стране свыше 20 миллионов человек находятся за чертой бедности, среди которых большая часть – это семьи с детьми, данная задача является безусловным приоритетом. Люди ни в коем случае не должны страдать от недобросовестных производителей и продавцов, при этом в особенной защите нуждаются социально уязвимые категории граждан», – заявил главный инициатор горячей линии, председатель Комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак.

Горячая линия была создана по поручению президента России Владимира Путина, который призвал «пресечь» рост цен на лекарства и социально значимые товары.

По данным Росздравнадзора, в 2016 году рост цен на препараты из списка жизненно важных и необходимых (ЖНВЛП) замедлился по сравнению с 2015 годом. Розничные цены на лекарства, не включенные в перечень ЖНВЛП, выросли в 2016 году на 7,4% (в 2015 году – на 19,5%). Так, стоимость дешевых лекарств выросла на 18,6% (в 2015 году – на 35,3%), стоимостью от 50 до 500 рублей – на 8,6% (в 2015 году – на 22,9%). Цены на лекарства стоимостью свыше 500 рублей выросли на 4,3% (в 2015 году – на 11,6%).

vademec