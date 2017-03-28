Сенаторы предложили выделить деньги из бюджета на закупку незарегистрированных лекарств

Сенаторы предложили закупать незарегистрированные в России лекарства для пациентов, которым они жизненно необходимы, за счет бюджета. Соответствующий проект закона планируется внести в Государственную думу в течение весенней сессии.

По словам одного из авторов законопроекта, члена Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимира Круглого, выделять деньги на закупку этих препаратов будет либо федеральный, либо региональные бюджеты. Пока пациенты вынуждены покупать такие лекарства за свои средства.

«На то, чтобы собрать на препарат деньги через благотворительный фонд, может уйти, может быть, полгода, может быть, год. А речь, напомню, идет о препарате, который необходим человеку по жизненно важным показаниям», – пояснил Круглый.

По его словам, формировать список лекарств, закупаемых по новой схеме, будет Минздрав.

Минздрав уже разработал механизм оформления разрешения на ввоз в страну конкретной партии незарегистрированных лекарств для каждого конкретного пациента, однако у россиян возникают трудности с поиском компаний, которые могут привезти лекарства в страну. В некоторых российских регионах таких компаний нет. Альтернативные варианты оформления заказа в виде интернет-аптек или международных почтовых служб запрещены. Единственный вариант для таких пациентов – самостоятельно привозить необходимые лекарства из-за границы.

В связи с этим депутат Ольга Епифанова направила министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой письмо с просьбой привлечь российских фармдистрибьюторов к закупке и ввозу в Россию незарегистрированных лекарств по просьбе тяжело больных пациентов на основании выданных Минздравом разрешений.

Источник: Парламентская газета

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