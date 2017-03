Александр Кравченко возглавил Минздрав Калининградской области Сенаторы предложили выделить деньги из бюджета на закупку незарегистрированных лекарств » Индийская фармкомпания запустит завод в Белгороде в 2017 году Строительство в Белгороде завода «Эдвансд Фармасьютикалс» по производству лекарств для терапии туберкулеза, ВИЧ, гепатита и других болезней должно завершиться в 2017 году. Белгородский завод станет первым российским производством официального поставщика лекарств индийской фармацевтической компании Mаcleods Pharmaceuticals – «Эдвансд Трейдинг». Объем инвестиций в проект составил 1,5 млрд рублей. Планируется, что мощность первой очереди предприятия составит более 500 млн капсул и таблеток в год. Основное производственное здание включает в себя административно-лабораторный блок, производственную и складскую части. Объект расположен в Белгородской области в промышленном парке «Северный», строительство которого завершилось в 2014 году. Проект по строительству завода был одобрен правительством Белгородской области в 2012 году, договор о соглашении между ООО «Эдвансд Трейдинг» и региональным правительством был подписан в 2015 году. Согласно документам, к 2018 году «Эдвансд Трейдинг» должен завершить строительство завода по производству твердых лекарственных форм и научного центра, к 2020 году запустить линию стерильных инфузионных и лиофилизированных форм, а к 2025-му – корпус по производству фармсубстанций. Индийская фармкомпания – не первый иностранный производитель, открывающий производство в Белгороде. В конце 2016 года американская фармацевтическая компания Abbott объявила о запуске производственной линии онкологических препаратов на принадлежащем ей заводе «Верофарм». ООО «Эдвансд Трейдинг» – официальный дистрибьютор индийской Mаcleods Pharmaceuticals Ltd. Единственным учредителем и гендиректором компании является Раджеш Шарма. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка компании в 2015 году составила 741 млн рублей, чистая прибыль – 23 млн рублей. «Эдвансд Трейдинг» работает с фармацевтическими компаниями-производителями, которые являются членами Международной ассоциации фармацевтических производителей (AIPM). Mаcleods Pharmaceuticals Ltd – индийская фармкомпания, основанная в 1986 году. Компания владеет пятью заводами. Mаcleods Pharmaceuticals Ltd присутствует на фармацевтических рынках более 50 стран мира и имеет регистрационные удостоверения на 1 500 лекарственных средств по всему миру. Персонал компании насчитывает свыше 7 500 человек. Годовой оборот Macleods составляет свыше $350 млн. На фармацевтическом рынке России продукция Mаcleods Pharmaceuticals Ltd представлена в основном противотуберкулезными лекарствами (препараты первой и второй линии, комбинированные препараты, а также инновационные средства). Источник: «Эдванс Трейдинг» vademec