В помещениях «Столичных аптек» начали открываться «Пятерочки»

По информации Vademecum, около 100 помещений АО «Столичные аптеки» арендовали под свои магазины розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит», в большей части из них должны быть открыты «Пятерочки» группы Х5. В августе 2016 года «Столичные аптеки» купила у властей Москвы компания, близкая к совладельцу девелоперской Capital Group Павлу Тё. Новый собственник по условиям аукциона не имеет права закрывать аптеки, однако он решил оптимизировать использование помещений, сдав часть площадей сторонним ритейлерам.

Собеседники Vademecum, знакомые с ходом переговоров, рассказали, что «Столичные аптеки» уже сдали в аренду около 100 объектов. По их данным, большую часть объектов взяла Х5 Retail Group, отдельные помещения – «Магнит». Финансовый директор «Магнита» Хачатур Помбухчан подтвердил, что его компании предлагали арендовать пул помещений «Столичных аптек». По информации топ-менеджера, в большинстве этих помещений будут открыты «Пятерочки», однако он не исключает, что отдельные помещения арендовал и «Магнит». В пресс-службе «Магнита» не ответили на запрос Vademecum.

«Пятерочки» в помещениях «Столичных аптек» уже открываются. Например, магазин начал работать на Ленинградском шоссе, 84 (см. фото сервиса «Яндекс.Карты»). По данным ЕГРН, помещение площадью 647,5 кв. м по этому адресу у компании «Столичные аптеки» с 3 января 2017 года арендовало ООО «Агроторг» (операционная компания сети «Пятерочка») сроком на семь лет. Договор аренды с правом выкупа, субаренды, лизинга был заключен в конце 2016 года. Пресс-служба Х5 Retail Group в течение пяти рабочих дней не смогла ответить на запрос Vademecum.

В пресс-службе «Дикси» Vademecum рассказали, что «Столичные аптеки» предложили их сети около 100 объектов недвижимости для аренды, и компания рассматривает возможность открытия магазинов в некоторых из них.

Генеральный директор «Столичных аптек» Юрий Григоренко, возглавивший компанию в октябре 2016 года, отказался от комментариев. По словам собеседников Vademecum, аптеками в собственных помещениях продолжит управлять АО «Столичные аптеки».

В августе 2016 года АО «Столичные аптеки» за 5,67 млрд рублей выкупила компания «Миттен», связанная с Capital Group. Согласно тендерной документации, покупатель получил более 180 объектов недвижимости в Москве, треть из них площадью свыше 500 кв. м. Однако объекты были проданы с обременением: новому собственнику необходимо сохранить профиль аптек до конца 2018 года.

По информации «Ведомостей», приобретение стало личной инвестицией Павла Тё. Сам бизнесмен в интервью изданию рассказывал о своих планах по развитию проекта: «Для меня очевидно, что при полном сохранении аптечной функции площадь аптеки в 500 кв. м чрезмерна. Значит, где-то аптеки надо поженить с ритейлом».

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