Морозов призвал создать механизм перераспределения лекарств

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов попросит Минздрав создать механизм перераспределения льготных лекарств между регионами.

«Мы обратимся в Минздрав РФ, Минфин РФ с просьбой создать механизм перераспределения льготных лекарственных препаратов между регионами. Как показала практика, в одних субъектах наблюдается острый дефицит лекарств, а в других – препараты остаются и в итоге пропадают. Механизм перераспределения позволит избежать таких крайностей. Кроме того, очевидно, что будут сэкономлены бюджетные средства, выделяемые на льготные лекарства», – заявил Морозов на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Так, по словам участников заседания, в Ивановской области 30% поступающих жалоб касаются вопросов обеспечения лекарствами, не хватает лекарств льготникам и пациентам с редкими (орфанными) заболеваниями и в Дагестане. В то же время в Крыму льготники редко обращаются за лекарствами, что приводит к профициту препаратов, у которых заканчивается срок годности. Однако, согласно нормам бюджетного законодательства, регион не имеет возможности передать образовавшийся запас лекарств другим субъектам, где в них есть острая потребность.

В марте 2016 года Министерство здравоохранения РФ опубликовало проект постановления правительства, позволяющего перераспределять лекарства для терапии редких (орфанных) болезней между регионами в случае возникновения дефицита.

Источник: ОНФ

vademec