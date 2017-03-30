В московских торговых центрах откроются мини-поликлиники

Офисы врачей общей практики по проекту «Сеть телемедицинских экспресс-мини-поликлиник» (СТЭМП), который курирует Институт развития интернета (ИРИ), будут открыты в торговых центрах Москвы. Об этом Vademecum сообщил глава комитета «Интернет + медицина» ИРИ Георгий Лебедев. Первую мини-поликлинику планируется открыть уже в апреле-мае 2017 года.

«Работающим людям некогда ходить по поликлиникам. Но иногда, чтобы предупредить болезнь, необходимо всего лишь измерить давление, сдать кровь, посчитать коэффициент массы тела. Мини-поликлиника призвана решить эту проблему. При удобном расположении в торговом центре рядом с транспортным узлом или в другом оживленном месте мини-поликлиника быстрее привлечет пациентов», – сказал Vademecum Георгий Лебедев, глава комитета «Интернет + медицина» ИРИ. Он добавил, что такие мини-поликлиники особенно нужны будут для Новой Москвы, где активно ведется строительство жилых домов, а медицинских учреждений не хватает. Услуги будут оказываться платно, однако вопрос о подключении мини-поликлиник к программе ОМС также обсуждается.

В мини-поликлинике можно будет проконсультироваться с врачом, сдать кровь, сделать ЭКГ. Работать в ней будет семейный врач или врач общей практики. Для уточнения диагноза в мини-поликлинике врач сможет провести телеконференцию с узким специалистом, а также записать пациента на прием к специалисту. Также прорабатывается возможность подключения мини-поликлиник к электронным медицинским картам пациентов: в карте будут содержаться результаты обследований и анализов.

В проекте «Сеть телемедицинских экспресс-мини-поликлиник» (СТЭМП), помимо ИРИ, участвуют Минздрав, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, ГНИЦ профилактической медицины, компания «1С», специализирующаяся на разработке программного обеспечения, и другие. В понедельник, 27 марта, стороны подписали соглашение о создании профильного консорциума. Кроме развития сети офисов врачей общей практики, консорциум планирует участвовать в законодательной, нормативно-правовой и экспертной деятельности в области развития телемедицины в России и разрабатывать методику расчета тарифа медицинских услуг, выполняемых с применением телемедицинских технологий.

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