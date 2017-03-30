К 2025 году объем рынка медицинской марихуаны достигнет $50 млрд

Правительство Израиля рассматривает возможность разрешить фармкомпаниям заниматься экспортом лекарственных препаратов на основе марихуаны. Согласно отчетам израильских экспертов, прибыль от этой деятельности составит сотни миллионов долларов в год. В целом мировой рынок медицинской марихуаны к 2025 году достигнет $50 млрд, пишет Reuters.

Израиль, лидер по исследованиям марихуаны в медицинских целях, начал привлекать международных инвесторов, чтобы занять существенную часть быстрорастущего глобального рынка медицинской марихуаны.

Израильское правительство очень либерально относится к исследованиям использования марихуаны в медицинских целях. Так, в настоящий момент в Израиле ведется около 120 клинических исследований, изучающих применение препаратов из конопли в терапии аутизма, эпилепсии, псориаза и ряда других заболеваний. Министерство здравоохранения страны хочет поделиться приобретенными знаниями и обучить врачей из-за рубежа. Переговоры ведутся с Австралией, Германией, Бразилией и другими странами.

В настоящее время крупнейшим рынком марихуаны являются Соединенные Штаты, к 2020 году рынок медицинской марихуаны США превысит $20 млрд. «В Соединенных Штатах используют в медицинских целях обычную рекреационную марихуану – это похоже на приготовление куриного бульона, когда вы простудились. А наши разработки – это как антибиотики», – говорит глава Отдела медицинской марихуаны Минздрава Израиля Юваль Ландшафт.

Однако на сегодняшний день израильским фармкомпаниям запрещено заниматься экспортом лекарств на основе марихуаны. Правительство Израиля только рассматривает возможность предоставить им это право, заявки подали уже более 500 фирм. Прибыль от этой деятельности может достичь сотен миллионов долларов в год.

В начале марта 2017 года правительство Израиля выступило за декриминализацию употребления марихуаны и одобрило предложение о замене уголовного наказания на денежный штраф для тех, кого не более трех раз уличили в употреблении марихуаны в немедицинских целях.

Источник: Reuters

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