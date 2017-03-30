Минздрав определит потребность россиян в обезболивающих

Министерство здравоохранения России опубликовало методические рекомендации для регионов по определению потребности пациентов в наркотических средствах и психотропных веществах.

Методика содержится в проекте приказа Минздрава, разработанном в соответствии с дорожной картой «Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях».

С помощью методических рекомендаций региональные министерства и управления здравоохранения должны рассчитывать годовую потребность субъекта в наркотических обезболивающих и психотропных препаратах. Данные о количестве обезболивающих им должны предоставлять медучреждения.

Так, согласно проекту приказа «Об утверждении методических рекомендаций по определению потребности в наркотических средствах и психотропных веществах, предназначенных для медицинского применения», при расчете региональной потребности необходимо учитывать специфику применения сильного обезболивания при оказании первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской, паллиативной, скорой помощи; показатели смертности пациентов от злокачественных образований, терминальной стадии ВИЧ-инфекции, иными неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями; количество пациентов с болевым синдромом, нуждающихся в обезболивании; номенклатуру коечного фонда, а также количество вызовов скорой помощи в каждом конкретном регионе.

Медицинские организации должны осуществлять расчет потребности наркотических препаратов исходя из установленных нормативов, учитывая при этом особенности потребности в этих лекарствах, предназначенных для купирования болевого синдрома в амбулаторных условиях. При этом, согласно документу, рассчитанная потребность в наркотических препаратах может отличаться от фактической. Потребность в психотропных веществах рассчитывается исходя из усредненных данных отчетов об их использовании за три года.

Вице-премьер Ольга Голодец поручила Минздраву РФ подготовить к январю 2018 года государственный регистр пациентов, которые нуждаются в сильнодействующих обезболивающих, чтобы усилить контроль за их оборотом. Однако, по мнению экспертов, основной проблемой при выписке обезболивающих оказался страх врачей перед уголовной ответственностью. Так, согласно данным опроса, проведенного Ассоциацией профессиональных участников хосписной помощи совместно с фондом «Вера», 37,8% врачей опасаются уголовного преследования за ошибки в работе с наркотическими средствами и психотропным веществами, 26,7% врачей не всегда уверены в том, что назначение наркотических анальгетиков оправдано и соответствует выраженности болевого синдрома у пациента, а 15,6% врачей не уверены в собственных знаниях о лечении болевого синдрома.

Источник: Минздрав

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