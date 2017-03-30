ГК «Фармконтракт» усиливает направление по биотехнологиям

В конце марта команда ведущего химико-фармацевтического холдинга России ГК «Фармконтракт» пополнилась двумя специалистами международного уровня в сфере биотехнологий. Руководителем отдела биотехнологического оборудования стал Алексей Бобрускин, который внес неоценимый вклад в создание лидирующей в области биотехнологических разработок и производства фармацевтической компании АО «ГЕНЕРИУМ». Являясь высококвалифицированным специалистом, организовал научно-исследовательскую деятельность, определил целевые стратегические ориентиры и общий план развития компании для реализации проекта строительства завода по производству биофармацевтических лекарственных препаратов.

Профессиональная жизнь Алексея Бобрускина вот уже более 20 лет связана с биотехнологическим процессом. Работая в разных и достаточно известных биофармацевтических компаниях, Алексей Игоревич, используя свой опыт, успешно разрабатывал и организовывал промышленные технологии полного цикла производства лекарственных средств. В процессе этого создал собственную систему масштабирования пилотных технологий и дальнейшего трансфера на производственные мощности. Например, 3 промышленные технологии полного цикла производства лекарственных средств на основе рекомбинантных белков были внедрены в производственный процесс на заводе АО «ГЕНЕРИУМ». Достижения талантливого биотехнолога ценятся не только в России, но и за рубежом, прежде всего, среди научного сообщества. Особо стоит отметить, что Алексей Бобрускин является соавтором патентов на промышленный способ получения и очистки рекомбинантного гормона роста человека из телец включения и на промышленный способ получения и очистки рекомбинантного интерферон β-1b человека из телец включения.

Вторым специалистом, за счет которого холдинг планирует усилить и вывести на новый уровень развития биотехнологии, стала заместитель руководителя отдела биотехнологического оборудования Наталья Бобрускина (Кононова). Как и Алексей, Наталья имеет колоссальный опыт работы на биофармацевтических предприятиях и R&D компаниях России. Например, при ее непосредственном участии на заводе АО «ГЕНЕРИУМ» происходило не просто проектирование производственной площадки на начальном этапе, но и постановка промышленного производства АФС для препаратов «Нейпомакс, «Растан» и готового лекарственного средства «Инфибета». Вместе с Алексеем Бобрускиным она является соавтором указанных промышленных способов, получивших патентное признание. А ее опыт в создании опытно-промышленного GMP-производства АФС соматропина, филграстима, ПЭГ-филграстима, интерферона α-2b и интерферона β-1b, написание ОПР, СОПов, маршрутных карт, ФСП, организация валидации технологического процесса и методов анализа и разработка системы документооборота на производстве и в контрольно-аналитической лаборатории, навыки формирования регистрационного досье в международном формате CTD в ходе работы в биофармацевтической компании «Мастерклон» — это те компетенции, которые крайне востребованы современным биофармацевтическим рынком и регулярно возникают еще на этапе проектирования и технико-экономического обоснования в процессе формирования ТПК.

Учитывая серьезный интерес отечественной фармпромышленности к сфере биотехнологий и в то же время дефицит квалифицированных кадров в этом сегменте отрасли, присоединение компании специалистов международного уровня, достижения которых защищены патентным правом, серьезно повысит уровень компетенции и позволит ГК «Фармконтракт» занять место номер 1 в области создания и оснащения биофармпроизводств России. А это, в свою очередь, приведет к росту производства конкурентоспособной и востребованной зарубежными компаниями продукции.

Под руководством гуру в области биотехнологий проекты от идеи до выпуска первой пилотной партии продукта будут реализовывать key account management – Константин Козаченко и Ирина Попова, обадающие большим опытом работы в области микробиологии и организации биотехнологических лабораторий.

По материалам Пресс-службы ГК «Фармконтракт»

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