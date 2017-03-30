Сервье и Vernalis приступают к совместной разработке новых онкопрепаратов

Публичная компания с ограниченной ответственностью Vernalis и независимая компания Сервье сообщили о дальнейшем развитии партнерства в рамках нового двухлетнего договора с целью разработки лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний. Конкретная задача, стоящая перед разработчиками, пока не разглашается.

Этот договор стал новым этапом начатого в 2007 году плодотворного сотрудничества между компаниями Сервье и Vernalis. Он призван объединить разработанные компанией Vernalis фрагменты антител и структурную платформу с опытом Сервье в области онкологии. Среди примеров успешного сотрудничества в прошлом — разработка ингибиторов белков Bcl-2 и Mcl-1. В настоящее время эти новые препараты находятся на стадии клинических исследований.

Vernalis получит авансовый платеж в размере двух миллионов евро, лицензионное вознаграждение, промежуточные платежи по результатам этапов исследования, а также долю от выручки при реализации каких-либо препаратов, которые могут появиться в ходе работы над новым проектом.

«Этот совместный проект — очередное доказательство уникальности нашей платформы для разработки лекарственных препаратов, а также прочности и результативности отношений, сложившихся у нас с Сервье. Поэтому мы очень рады новой возможности сотрудничества в области онкологии. Ранее мы работали с Сервье над успешным проектом по разработке ингибиторов белков Bcl-2 и Mcl-1», — заявил в своем комментарии Иан Гарленд (Ian Garland), генеральный директор компании Vernalis plc.

«Группа компаний Сервье находится под управлением некоммерческого фонда. Подобная структура позволяет нам заключать долгосрочное сотрудничество с такими партнерами мирового масштаба, как Vernalis, и использовать наш опыт для предоставления пациентам доступа к самым инновационным методам лечения», — добавил Оливье Женест (Olivier Geneste), руководитель исследований в области онкологии компании Сервье.

Сервье — управляемая некоммерческим фондом международная фармацевтическая компания, головной офис которой находится в г. Сюрен (Франция). Компания имеет представительства в 148 странах мира, а общая численность сотрудников составляет более 21 000 человек. Годовой оборот Сервье в 2016 году составил 4 миллиарда евро. Высокие темпы роста компании обусловлены постоянным развитием и поиском инноваций в пяти ключевых областях: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкологические, иммуновоспалительные и нейродегенеративные заболевания, включая производство высококачественных дженериков. Будучи полностью независимой, Группа реинвестирует 25% торгового оборота от реализации лекарственных препаратов (за исключением дженериков) в исследования и разработки, а всю прибыль – в развитие.

Vernalis является фармацевтической компанией, осуществляющей промышленный выпуск лекарственных препаратов и обладающей глубокими профессиональными знаниями в области их разработки. В настоящее время у Группы есть три одобренных препарата: средство Тузистра (Tuzistra®) XR, предназначенное для американского рынка рецептурных препаратов от кашля и простуды; Моксатаг (Moxatag®) — разработанная для приема один раз в день форма антибиотика амоксициллина, показанная для лечения тонзиллита и/или фарингита, вызванного Streptococcus pyogenes, у взрослых или детей в возрасте 12 и более лет; и препарат для лечений острых мигреней Фроватриптан (Frovatriptan). Компания Vernalis заключила соглашение о передаче исключительной лицензии на разработку и выпуск в продажу нескольких новинок, предназначенных для американского рынка рецептурных лекарственных препаратов от кашля и простуды, а также ведет восемь программ по разработке новых химических соединений (НХС).

gmpnews