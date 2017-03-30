Сенаторы предлагают закупать незарегистрированные в России жизненно важные лекарства из средств бюджета

В Совете Федерации разрабатывается законопроект, согласно которому закупки лекарств, не зарегистрированных на территории России, но необходимых людям по жизненно важным показаниям, можно будет осуществлять из средств бюджета.

Как пояснил «Парламентской газете» один из авторов законопроекта член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый, документ может быть внесён в Государственную Думу уже в весеннюю сессию.

«Пока что мы дорабатываем текст законопроекта. Обязанность финансировать закупку этих лекарств будет возложена либо на федеральный бюджет, либо на бюджеты регионов», — рассказал парламентарий.

По словам сенатора, в настоящее время закупать подобные лекарства пациентам приходится за собственный счёт.

«На то, чтобы собрать на препарат деньги через благотворительный фонд, может уйти, может быть, полгода, может быть, год, — отметил Владимир Круглый. — А речь, напомню, идёт о препарате, который необходим человеку по жизненно важным показаниям».

Обязанность формировать список лекарств, которые будут закупаться по новой схеме, предлагается возложить на Минздрав.

pnp