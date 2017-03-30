ФАС подвела итоги госнадзора за соблюдением законодательства о рекламе за 2016 год

Наибольшее количество выявленных антимонопольными органами нарушений установлено в рекламе финансовых услуг, лекарств, медуслуг и БАДов

ФАС России подвела итоги осуществления государственного надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о рекламе за 2015 год.

Так прокомментировала итоги (результаты) контроля заместитель начальника управления контроля рекламы недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина: «Данные по выявленным антимонопольными органами нарушениям свидетельствуют о сохранении общего характера выявляемых нарушений, сложившегося в прежние периоды. При этом фиксируется существенное снижение нарушений, связанных с распространением нежелательной рекламы по сетям электросвязи (в первую очередь, посредством СМС-сообщений). Нарушения в этой сфере достигли уровня 2013 года.

В отношении рекламы отдельных видов товаров необходимо отметить, что по-прежнему довольно велико количество нарушений в рекламе финансовых услуг (14,03% всех нарушений) и в рекламе лекарственных средств, медицинских услуг и биологически активных добавок (13,67% всех нарушений)».

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