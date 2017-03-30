Калининградские власти нашли признаки преступлений в работе областной Фармацевтической компании

Исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов сообщил региональным СМИ о значительном числе нарушений в деятельности региональной Фармацевтической компании, которая в последние годы выступала централизованным органом, обеспечивавшим поставки льготных препаратов. Он заявил также об «очевидных признаках преступлений» в этой компании.

И.о. губернатора сказал о проверках, проведенных в Компании территориальным органом Росздравнадзора. В ходе контрольных мероприятий выявлены нарушения, среди которых хранение большой партии просроченных лекарственных средств.

«Сотрудники Росздравнадзора в ходе проверки обнаружили в Ford Transit нашей Областной фармацевтической компании на 7 миллионов просроченных препаратов. Мы будем просить Росздравнадзор провести комплексную проверку еще раз. Если нужно — привлекать каких-то правоохранителей», – приводят слова руководителя области местные информагентства.

И.о. губернатора утверждает: дефицит инсулина в регионе связан с тем, что в течение нескольких месяцев Фармкомпания не закупала его.

«Есть признаки того, что инсулин, который предоставляли в ходе проверки, просто был собран с аптек, потому что не совпадали ни накладные, ни номера… Есть препараты, которые еще в 2015 году были просрочены, и руководство фармкомпании это скрывало. Мы считаем, что есть там очевидные признаки преступлений. В оперативном порядке просили коллег из ФСБ принять меры, чтобы там (в фармкомпании.– Прим.ред.) задним числом не подчистили бухгалтерию» — заявил А. Алиханов. Власти области обратились с запросами в прокуратуру, ФСБ и УМВД с просьбой расследовать сложившуюся ситуацию. Руководитель компании уволена в феврале.

Региональные издания сообщили, что в момент проверки на складе не оказалось препарата «Инсуман Базал ГТ», хотя, согласно данным складского учета, должно было оставаться 643 упаковки этого лекарства; вместо 1085 упаковок препарата «Инсуман Рапид ГТ» на складе нашлось только 6 упаковок, на отдельные лекарственные средства в фармкомпании не оказалось накладных или сопроводительных документов, причем госконтркаты на поставку этих препаратов в регион не были заключены.

По сведениям калининградского издания RUGRAD.EU, супруг бывшей зам министра здравоохранения Татьяны Николаевой, которая курировала вопросы лекарственного обеспечения, «работал в компании ООО “БСС” и возглавил отдел бюджетных продаж на калининградском направлении компании в третьем квартале 2014 года».

C того времени дистрибьютор значительно нарастил объем поставок льготных препаратов в регион, а вместо 4 заказов в 2014 году получил 15 в 2015-м и 53 в 2016 году.

Как сообщал «ФВ», 27 марта распоряжением врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова с занимаемой должности уволена глава регионального Минздрава Людмила Сиглаева. Комментируя порталу newkaliningrad.ru причины такого решения, Людмила Сиглаева заявила: «Ничего не произошло, просто есть недоработки, которые я не смогла проконтролировать. Есть такое решение, и я полагаю, что оно должно быть правильным. Это не только мое решение, это решение и руководителя в том числе».

С 28 марта временно исполняющим обязанности министра здравоохранения Калининградской области назначен Александр Кравченко.

На фото: глава региона Антон Алиханов во время посещения областной клинической больницы.

«Фармацевтический вестник»