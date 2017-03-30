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Переговорный процесс по приобретению Stada продолжается

Переговоры между немецкой фармацевтической компанией Stada и двумя консорциумами частных инвестиционных фондов о ее приобретении продолжаются после непродолжительной паузы, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление исполнительного директора Stada Маттиаса Виденфельса.

В борьбе за Stada усилия объединили частные инвестиционные компании Advent и Permira против Bain и Cinven. Оба консорциума предлагают за немецкую компанию 4,7 млрд евро (58 евро за акцию) с учетом долговых обязательств.

В середине марта Stada взяла паузу в переговорах, чтобы дать претендентам на ее приобретение время подумать и увеличить сумму.

Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»

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Март 30, 2017 | Просмотров: 17