Минпромторг: российская фарма демонстрирует ежегодный рост в размере 20%

Постановление «третий лишний» показало свою высокую эффективность и Министерство промышленности и торговли продолжает движение в русле его развития. Об этом заявил заместитель директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алехин, выступая 29 марта на IX конференции «Государственное регулирование и российская фармпромышленность — 2017: продолжение диалога».

По данным ведомства, в 2016 году доля отечественных препаратов в государственных закупках составила 30%, что на 11% больше, чем в 2014 году.

«Российская фарма демонстрирует ежегодный рост в размере 20%. Это больше, чем рост всего рынка», – отметил чиновник.

Он подчеркнул, что одним из векторов, который Министерство промышленности будет поддерживать, является развитие производства фармацевтических субстанций. При этом заметил, что «нет никакого посыла о том, что производители готовых лекарственных форм должны инвестировать в новые фармсубстанции».

Фото: Игорь Чунусов

Екатерина Чалова

«Фармацевтический вестник»