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Клэр Маккаскилл запросила у фармкомпаний информацию об опиоидных препаратах

Сенатор-демократ Клэр Маккаскилл запросила у ведущих американских фармпроизводителей опиоидных препаратов информацию о торговой и маркетинговой практике, пишет Reuters.

Как заявила сенатор, эпидемия опиоидной зависимости, охватившая США, cтала результатом стремления фармпроизводителей увеличить свою долю на рынке, а также их маркетинговой стратегии, которой они придерживались в течение последних 20 лет.

Клэр Маккаскилл запросила информацию у Johnson & Johnson, Mylan NV, Purdue Pharma, Insys Therapeutics Inc и Depomed Inc. Именно у этих компаний наиболее высокий объем продаж опиоидных препаратов за 2015 г.

Анна Колесова
«Фармацевтический вестник»

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Март 30, 2017 | Просмотров: 21