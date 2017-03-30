Программное обеспечение по маркировке лекарств доработают к лету

К июню 2017 программное обеспечение для системы маркировки лекарств будет доработано, оно будет установлено и представлено компаниям-участникам эксперимента, сообщил руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко.

«До июня будет доработано программное обеспечение, произведена его установка на промышленном контуре и предоставлен доступ к системе участникам эксперимента. На начальном этапе маркировка охватит более 60 наименований лекарственных препаратов, в том числе 10 торговых наименований препаратов, предназначенных для лечения высокозатратных заболеваний, и более 30 торговых наименований лекарственных средств из Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)», – сообщил Мурашко.

Всего на начальном этапе будет промаркировано около 10% упаковок препаратов, обращающихся на российском рынке. Во второй половине 2017 года предполагается расширить количество участников эксперимента за счет привлечения других производителей и аптек в каждом субъекте Российской Федерации.

Планируется, что тестирование прототипа автоматизированной системы мониторинга движения лекарств от производителя до конечного потребителя продлится до мая 2017 года. Внедрение автоматизированной системы, регистрация участников , описание лекарств в в системе, начало передачи данных о движении препаратов в систему завершится к июню 2017 года.

В январе 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал законопроект о внедрении обязательной маркировки упаковок лекарств, позволяющей отследить путь препаратов от производителя до конечного потребителя. Участие в системе электронной маркировки будет добровольным в течение периода апробации, который продлится один год.

Источник: Росздравнадзор

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