Курганский «Синтез» удвоил чистую прибыль в 2016 году

Чистая прибыль курганского ОАО «Синтез» по РСБУ в 2016 году выросла в 2,1 раза по сравнению с 2015 годом – до 703,7 млн рублей, говорится в отчете компании. В «Синтезе» такой рост прибыли объясняют внедрением новой системы управления и другими мерами, предпринятыми командой совладельца предприятия Александра Винокурова.

Выручка «Синтеза» в 2016 году увеличилась на 15,8% – до 6,7 млрд рублей.

«Самое главное в любом бизнесе – это люди. За прошедший год нам удалось собрать сильную команду менеджеров, перед которой поставлены амбициозные планы по развитию «Синтеза», – передает пресс-служба слова Александра Винокурова. В дальнейшем компания планирует усовершенствовать систему продаж, поменять IT-инфраструктуру, построить новый складской комплекс.

Дебиторская задолженность предприятия выросла с 1,467 млрд рублей на начало 2016 года до 1,954 млрд рублей на 31 декабря, кредиторская – за тот же срок сократилась с 1,332 млрд рублей до 1,214 млрд рублей, говорится в сообщении второго совладельца предприятия – входящей в группу «Ростех» госкомпании «Нацимбио». По данным системы СПАРК, «Нацимбио» принадлежит 41,98% обыкновенных акций АО «Синтез».

Президент инвесткомпании «А1» и совладелец фармкомпании «Генфа» Александр Винокуров вошел в акционерный капитал владевшего контрольным пакетом «Синтеза» фармдистрибьютора «СИА Интернешнл» в декабре 2015 года. В феврале 2017 года пресс-служба «СИА» сообщила, что Винокуров полностью выкупит компанию и станет единственным владельцем «СИА». После закрытия сделки Винокурову будут косвенно принадлежать также 100% акций аптечной сети «Мега Фарм», 52% обыкновенных и 31% привилегированных акций «Синтеза» и 75% акций ставропольского завода «Биоком».

Завод «Синтез» выпускает активные фармацевтические субстанции, готовые лекарственные формы, медицинские изделия из полимерных материалов.

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