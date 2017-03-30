Выручка STADA в 2016 году достигла 2,1 млрд евро

Согласно опубликованной уточненной отчетности, выручка немецкой фармацевтической компании STADA в 2016 году увеличилась на 1% по сравнению с 2015 годом и составила 2,14 млрд евро, EBITDA снизилась на 4%, до 361,5 млн евро. Те же показатели, скорректированные в соответствии с курсом валют и изменениями портфеля, несколько лучше – выручка выросла на 3% до 2,17 млрд евро, EBITDA увеличилась на 2%, до 398 млн евро. Прибыль снизилась на 22%, до 85,9 млн евро, скорректированная прибыль выросла на 7%, до 177,3 млн евро.

В целом показатели компании остались на прежнем уровне, несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире, говорится в отчете.

Исполнительный совет также сообщил, что уже подготовлена программа STADA Plus, которая позволит увеличить операционную прибыль почти на 50% всего за три года. Руководство компании прогнозирует, что в 2017 году скорректированная выручка составит от 2,28 млрд евро до 2,35 млрд евро, скорректированная EBITDA – 430–450 млн евро, скорректированная чистая прибыль поднимется до 195–205 млн евро.

Немецкая фармкомпания сообщила, что продолжает переговоры о продаже 100% акций. О возможной продаже STADA стало известно в феврале 2017 года. Основными претендентами на акции компании остаются два консорциума, возглавляемых Cinven Partners и Advent International Corporation. Обе компании подняли ценовое предложение за акцию до 58 евро, таким образом оценив STADA в 4,7 млрд евро ($5,1 млрд), включая долговые обязательства.

В начале марта появились неофициальные сообщения, что третьим претендентом может стать китайская Shanghai Fosun Pharmaceutical.

STADA – немецкая фармацевтическая компания, основанная в 1895 году. STADA специализируется на производстве и продаже дженериков и безрецептурных препаратов. Количество сотрудников компании превышает 8 тысяч человек. STADA представлена в 30 странах мира. Производственные мощности STADA находятся в восьми странах: Боснии и Герцеговине, Вьетнаме, Германии, Ирландии, Китае, Нидерландах, России, Сербии. Общий штат сотрудников насчитывает 10,5 тысячи человек. Выручка компании в 2015 году составила 2,12 млрд евро.

Источник: Stada

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