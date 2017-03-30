МКБ одобрил для «36,6» кредитную линию на 10 млрд рублей

Московский кредитный банк (МКБ) одобрил кредитную линию на сумму до 10 млрд рублей для ООО «Аптека-А.в.е», одной из структур аптечной группы «36,6». Гарантами по сделке выступили две другие компании группы, гарантия действует до 25 марта 2025 года.

Как следует из сообщений ПАО «Аптечная сеть 36,6» на сайте раскрытия корпоративной информаци, 27 марта 2017 года ООО «Аптека-А.в.е», входящее в группу «36,6», заключило кредитный договор с МКБ на сумму 10 млрд рублей. Гарантами по кредиту выступили два других юрлица группы – ООО «Аптека-А.в.е-1» и ООО «Джи Ди Пи». Размер сделки соответствует 136,79% стоимости активов «Аптека-А.в.е-1» и 45,77% стоимости активов «Джи Ди Пи», указано в сообщениях.

Представитель группы «36,6» Алексей Киселев-Романов уточнил по запросу Vademecum, что банк одобрил кредитную линию для ООО «Аптека-А.в.е», однако заемные средства по этой линии группа еще не привлекала.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», сумма исков к ООО «Аптека-А.в.е» заявленных в течение 2016 года составила 2,3 млрд рублей. В прошлом году АО «БДО Юникон» подавало иск о банкротстве к «Аптеке-А.в.е», однако позже истец отказался от своего заявления. В феврале этого года суд зарегистрировал новый иск о банкротстве «Аптеки-А.в.е» от «Юридической фирмы ЛЕКАП», но заявление было оставлено без движения.

Владельцем МКБ является бизнесмен Роман Авдеев. В декабре 2016 года принадлежащий Авдееву концерн «Россиум» после допэмиссии, проведенной для слияния «36,6» с группой «А5», получил 10,08% ПАО «Аптечная сеть 36,6».

По состоянию на 29 марта капитализация ПАО «Аптечная сеть 36,6» на Московской бирже составила 8,3 млрд рублей. Таким образом, с конца прошлого года капитализация компании снизилась на 16%.

Группа «36,6» – крупнейший игрок аптечного рынка России. В рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей по итогам первого полугодия 2016 года» объединенная с «А5» компания заняла первое место с выручкой 21,3 млрд рублей и долей рынка 4,55%.

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