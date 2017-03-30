В США одобрено первое лекарство от тяжелой формы рассеянного склероза

Управление по продуктам и лекарствам США (FDA) разрешило к применению первый препарат от тяжелой формы рассеянного склероза (РС) – первично-прогрессивного РС. Лекарство производства Genentech (принадлежит швейцарской фармацевтической компании Roche) будет продаваться под брендом Ocrevus (окрелизумаб). Его стоимость составит $65 тысяч в год. По прогнозам аналитиков, к 2021 году годовой доход от продаж препарата превысит $3 млрд.

Препарат оказался наиболее эффективен у больных с рецидивирующим течением рассеянного склероза. Препарат может остановить прогрессирование заболевания при относительно небольшом количестве серьезных побочных эффектов. У пациентов с более тяжелой формой болезни, первично-прогрессирующей, препарат лишь в умеренной степени замедляет развитие заболевания. Однако даже такой эффект эксперты назвали «важным первым шагом» в терапии тяжелой формы болезни.

Стоимость годового курса лечения Ocrevus составит около $65 тысяч, что на 25% меньше, чем терапия препаратом Rebif. По словам представителей Genentech, цены на лекарства от рассеянного склероза в последние годы существенно выросли. Относительно низкая цена Ocrevus, согласно заявленияю компании, должна переломить эту тенденцию.

Ocrevus находится в списке самых ожидаемых блокбастеров 2017 года.

Основной конкурент Roche – компания Novartis AG – также готовится к выпуску препарата от вторично-прогрессирующего рассеянного склероза. Компания ожидает одобрения регулятора в первой половине 2017 года. Официальная регистрация, по данным компании, запланирована на 2019 год. Другой препарат для терапии рассеянного склероза, Glatopa, был выведен на рынок в 2015 году, к 2016 году он занял 40% рынка препаратов от рассеянного склероза. К октябрю 2016 года его продажи достигли $140 млн.

Рассеянный склероз – одно из самых распространенных неврологических заболеваний центральной нервной системы, в основном болезнь затрагивает взрослых людей. В мире насчитывается около 2 млн пациентов с таким диагнозом, более 150 тысяч из них проживают в России.

Roche – швейцарская фармацевтическая компания, основанная в 1896 году. Roche специализируется на производстве препаратов в области вирусологии, онкологии, трансплантологии и ревматологии. Количество сотрудников компании превышает 85 тысяч человек. Объем продаж компании в 2016 году составил $50,6 млрд, а чистая прибыль – $9,7 млрд.

Источник: The New York Times

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