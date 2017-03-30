ТПП России содействует реализации инновационных проектов во Владимирской области

29 марта 2017 года вице-президент ТПП России Дмитрий Курочкин, вице-президент ТПП Владимирской области Сергей Кирьянов и заместитель управляющего Владимирского отделения ПАО «Сбербанк» Ольга Шустер приняли участие в выездном семинаре «Актуальные вопросы модернизации экономики России на примере Биотехнопарка «Генериум».

Генеральный директор АО «Генериум» профессор Дмитрий Кудлай ознакомил делегацию ТПП России с инфраструктурными возможностями и процессами разработки инновационных лекарственных средств. Технопарк уже может представить результаты своей деятельности. Пять инновационных препаратов доступны здравоохранению (на рынок выведен ряд инновационных лекарственных средств, которые помогли совершить существенный прорыв в диагностике туберкулёза, лечении гемофилии, инсультов, раковых опухолей), ещё 8 проходят клинические испытания, на этапе разработки и доклинических исследований находятся 22 препарата.

Стороны подробно обсудили конкретные вопросы сотрудничества АО «Генериум» с ТПП России и ТПП Владимирской области в интересах развития фармацевтической отрасли.

Биотехнопарк «Международный биотехнологический центр «Генериум», расположенный в посёлке Вольгинский Владимирской области, является примером реализации программы импортозамещения: технопарк осуществляет биотехнологическое производство по полному циклу – от создания субстанций до готовых лекарственных форм. Биотехнопарк обладает собственной инфраструктурой, научно-исследовательским центром, высококвалифицированными кадрами, большая часть которых имеет опыт работы за рубежом.

АО «Генериум» проводит клинические исследования препаратов для борьбы с редкими заболеваниями, которыми фармкомпании обычно предпочитают не заниматься по причине дороговизны разработки и ограниченности рынка, — муковисцидоз, болезнь Гоше, ночная гемоглобинурия. Поскольку в настоящее время препараты для лечения данных заболеваний импортируются, их стоимость очень велика. Создание российских аналогов позволит снизить стоимость препаратов и повысить их доступность для пациентов, нуждающихся в соответствующем лечении.

В октябре 2015 года Экспертный совет Фонда развития промышленности по рекомендации ТПП России и ТПП Владимирской области утвердил предоставление АО «Генериум» льготного займа в размере 500 млн руб. сроком на 5 лет для реализации проекта «Организация производства импортозамещающего лекарственного средства Адалимумаб и других перспективных лекарственных препаратов на основе моноклональных антител и ферментов с экспортным потенциалом».

В 2015 году результаты работы компании были представлены на презентации экономического и инвестиционного потенциала Владимирской области в ТПП России.

Департамент по работе с объединениями предпринимателей, Н.Солдатова

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