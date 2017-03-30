Проекты, направленные на КИ лекарств для педиатрии, получат субсидирование

Министерством промышленности и торговли РФ подготовлен Документ о внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по организации и проведению клинических исследований лекарственных препаратов в рамках подпрограммы «Развитие производства лекарственных средств» государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы. Документ опубликован для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

Проектом постановления вносятся изменения в условия предоставления субсидий в части расширения субсидирования проектов по проведению клинических исследований лекарственных средств для применения в педиатрии. Указанные изменения необходимы в целях поддержки разрабатываемых российских аналогов иностранных лекарственных средств для применения в педиатрии, поддержки организаций, планирующих расширить перечень выпускаемых лекарственных средств или организовать производство новых лекарственных средств для педиатрии.

Как сказано в документе, субсидии могут получить российские компании, у которых бизнес план проекта по разработке лекарственного препарата для применения в педиатрии предусматривает регистрацию лекарственного препарата не позднее, чем через 4 года с момента заключения договора о предоставлении субсидии. Начало выпуска в гражданский оборот таких лекарственных средств должен произойти не позднее, чем через 5 лет после подписания договора.

gmpnews