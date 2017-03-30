Арбитраж обязал компанию «БЛОК» выплатить более 124 млн. рублей

Арбитражный суд города Москвы оставил в силе решение Федеральной налоговой службы о взыскании с ООО «БЛОК» (дочерняя структура чешской BLOCK a.s.) налогов, штрафов и пени на сумму более 124 млн. рублей.

Известная на российском фармацевтическом рынке компания ООО «БЛОК», позиционирующая себя как поставщик технологических комплексов для фармацевтики, обратилась в арбитражный суд с заявлением к Инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по г. Москве о признании недействительным решения «О привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения».

Как следует из материалов дела, налоговым органом в 2014 году была произведена выездная налоговая проверка по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов. По результатам проверки был составлен акт, согласно которому ООО «БЛОК» привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 10 млн. рублей, начислены пени в размере 57 млн. рублей, а также доначислены неуплаченные налоги на сумму 57 млн. рублей. Общая сумма претензий налоговиков к ООО «БЛОК» превысила 124 млн. рублей.

Рассмотрев материалы дела с учетом положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам всестороннего исследования доказательств по делу, Арбитражный суд города Москвы согласился с выводами налогового органа о законности принятого решения.

Решение суда

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