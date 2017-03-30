BIOCAD продолжит поставки биоаналога ритуксимаба во Вьетнам

В марте биотехнологическая компания BIOCAD во второй раз получила квоту на поставки биоаналога ритуксимаба во Вьетнам. Это значит, что партнеры компании BIOCAD продолжат поставлять больницам препарат российского производства, а пациенты получат доступное лечение во Вьетнаме, сообщает пресс-служба компании.

В конце третьего — начале четвертого квартала 2017 года, компания BIOCAD намерена получить постоянную регистрацию препарата. Благодаря этому компания сможет экспортировать препарат в неограниченном количестве из России.

Международная экспансия – одна из стратегических целей BIOCAD, поэтому любой новый рынок для компании – очередная победа. Вьетнам – один из приоритетных рынков, поскольку экономика этой страны сегодня одна из самых быстрорастущих в Юго-Восточной Азии.

Сегодня биоаналог ритуксимаба производства компании BIOCAD уже представлен на международном рынке. В частности, в странах Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Йемене, а также в странах СНГ. До конца 2017 года предполагается вывести препарат на рынки Индии и Шри-Ланки.

gmpnews