Половина оригинальных российских инновационных препаратов создана в «Сколково»

Половина оригинальных инновационных российских препаратов в последние годы была создана при поддержке «Сколково», сообщил на заседании Совета Фонда «Сколково» вице-президент, руководитель кластера биомедицинских исследований Кирилл Каем.

В 2014-2016 годах в РФ было зарегистрировано чуть более 1400 препаратов. Из этого количества регистрационные удостоверения получили лишь 25 российских препаратов, и только 4 относились к категории инновационных, рассказал г-н Каем. Два препарата — противовирусное средство «Триазавирин» и гипогликемический препарат «Сатерекс» — разработаны резидентами «Сколково». «В 2017 году ожидается успешное завершение поздних стадий клинических исследований и регистрация еще восьми продуктов, в 2018 году – семи продуктов, в 2019 — восьми продуктов», — сказал К. Каем.

С конца 2013 года количество резидентов кластера увеличилось более чем в 2,5 раза, почти до 400 компаний (из них почти 70 команд заняты в сфере агро и индустриального биотеха). Выручка резидентов увеличилась почти в 3 раза и, по предварительным данным на 2016 год, превысила 4,5 млрд рублей. Почти половина команд занимается направлением «Фарма и регенеративная медицина», 28% — медицинскими приборами и изделиями, 17% — агро — и индустриальным биотехом, 8% компаний кластера – биоинформационными проектами.

Кластер работает как sales house

Возвращаясь к направлению drug discovery, Кирилл Каем отметил в интервью Sk.ru, что недостаточно просто зарегистрировать лекарственный препарат. Надо еще подтянуть средства от индустрии, которая не только занимается тем, что регистрирует препараты; де факто индустрия тратит гигантские деньги на то, чтобы продвинуть препарат на рынок. «Это не просто процесс продаж, это процесс образования врача, информация о том, как действует инновационное лекарство, какие мишени используются, чем они лучше старых, когда и как применять препарат. И вот этот образовательный элемент, который создают фармацевтические компании, очень важен, хотя его зачастую недооценивают, — говорит К.Каем.

Именно поэтому мы сейчас функционируем как sales house. Это идея пришла к нам от Минфина. Об этом же много говорил ректор Сколтеха Александр Кулешов. Мы должны не просто найти деньги, но и построить мосты между индустриальными компаниями и сколковскими стартапами. Быстро это не происходит. Чтобы случилась одна сделка в фарме или в медтехе, переговоры занимают годы: проект представляется на ранних стадиях, и о каждом прогрессе мы рапортуем крупной фармкомпании или крупной девайсовой компании.

Сейчас мы питчуем крупных игроков – у части из них есть производство на российском рынке, часть планирует такие производства открывать; благодаря программе «Фарма 2020» они сейчас в этом заинтересованы. Но фармкомпаниям надо пополнять портфель, что они и делают — как для российского, так и для международного рынка. Мы провели 164 питча для крупнейших 15 игроков, по 35 разработкам идут переговоры о том, какое участие на следующем этапе исследований или вывода на рынок будут принимать крупные компании».

sk.ru