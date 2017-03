Витамин D может снизить риск развития рака » Номинант на пост директора FDA готов временно отказаться от всех финансовых интересов Как заявил номинированный Президентом США Дональдом Трампом на пост директора FDA Скотт Готтлиб, в случае своего назначения он на год откажется от участия в принятии управлением решений в отношении более чем 20 компаний, в которых он имеет финансовый интерес или работает в качестве консультанта, сообщает Reuters. Согласно договору об этике с Министерством здравоохранения и социальных служб США, Скотт Готтлиб обязался отказаться от принятия FDA решений в отношении компаний Bristol-Myers Squibb, GlaxoSmithKline и Vertex Pharmaceuticals, в которых работает консультантом. Кроме того, он уйдет с занимаемой должности в венчурной компании New Enterprise Associates и компаниях, в которые он инвестировал финансовые средства через New Enterprise Associates, в т.ч. Cell Biotherapy, в которой он занимает должность временно исполняющего обязанности исполнительного директора. Далее, Скотт Готтлиб покинет свой пост в инвестиционной компании T.R. Winston & Co. и прекратит инвестиции более чем в десяток компаний, в основном, стратапов. По данным, предоставленным самим номинантом, с января 2016 г. по 1 марта 2017 г. его доход составил более 3 млн долл., в т.ч. около 1,9 млн долл. от T.R. Winston и 280 тыс. долл. от New Enterprise Associates. Бывший директор Департамента по препаратам для женского здоровья FDA Сьюзан Вуд ставит под сомнение способность номинанта с такими связями в отрасли объективно руководить управлением и принимать решения в пользу пациентов. При этом она не отрицает, что Скотт Готтлиб имеет необходимый для этой должности опыт. По мнению адвоката Скотта Готтлиба Лесли Кирнана, руководитель FDA не должен принимать участие в решениях относительно отдельных компаний, поскольку его задача заключается в определении общей политики управления. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»