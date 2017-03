В «Сколково» отчитались о разработке двух инновационных препаратов Номинант на пост директора FDA готов временно отказаться от всех финансовых интересов » Готтлиб откажется от $3 млн ради поста главы Управления по лекарствам США Номинант от президента США Дональда Трампа на пост главы руководителя Управления по продуктам и лекарствам (FDA) доктор Скотт Готтлиб сообщил о своем намерении отказаться от связей с инвестиционными и фармацевтическими компаниями, чтобы избежать конфликта интересов, если его кандидатура будет одобрена Сенатом. По данным информагентства Bloomberg, это обойдется ему как минимум в $3 млн годового дохода. 28 марта Готтлиб направил соответсвующее письмо в комиссию по этике Министерства здравоохранения и социальных служб США. Он обещает отказаться от всех связей с фармацевтическими компаниями и прекратить консалтинговую деятельность. Самая большая его потеря – контракт с инвестиционной компанией T.R. Winston & Co, которая платила ему свыше $1,8 млн в год за информационно-консалтинговые услуги.

Готтлиб также оставит должность в инвестфонде New Enterprise Associates, который вкладывает средства в научные разработки, создание нового медицинского оборудования и услуг. Это обойдется ему еще в $280 тысяч годового дохода. Он пообещал разорвать связи с двумя десятками компаний, включая нескольких фармгигантов. Готтлиб покинет совет директоров GlaxoSmithKline Plc, которая платит ему $87 тысяч за консалтинговые услуги, а также аналогичный пост в Daiichi Sankyo Co, от которой он получает свыше $52 тысяч директорских выплат, он расстанется также с Bristol-Myers Squibb и Vertex Pharmaceuticals. Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Скотта Готтлиба на пост руководителя FDA в начале марта 2017 года. В случае одобрения Сенатом США Готтлиб займется реализацией программы Трампа по снижению цен на лекарства. Новый кандидат сменит нынешнего руководителя FDA, известного кардиолога Роберта Калиффа, кандидатура которого была выдвинута бывшим президентом США Бараком Обамой. Калифф возглавил FDA в феврале 2016 года. Источник: Bloomberg vademec