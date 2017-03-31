В «Сколково» отчитались о разработке двух инновационных препаратов

С 2014 по 2016 год в России было зарегистрировано четыре инновационных препарата, два из них созданы резидентами «Сколково»: противовирусный препарат Триазаверин и лекарство для снижения уровня глюкозы в крови Сатерекс. Такие данные представил вице-президент фонда «Сколково», руководитель кластера биомедицинских исследований Кирилл Каем.

Сатерекс стал первым глиптином отечественного производства, препарат применяется при терапии сахарного диабет II типа. Разработку препарата вела компания Сатерекс в сотрудничестве с Pfizer.

Триазавирин, доклинические испытания которого длились более 20 лет, оказался эффективен против 15 штаммов вируса гриппа. Он был зарегистрирован и запущен в производство в конце августа 2014 года на заводе «Медсинтеза» в Новоуральске Свердловской области. В 2015 году на базе Вирусологического центра Министерства обороны в Сергиевом Посаде начались исследования Триазаверина в качестве лекарства от эболавируса; 300 упаковок препарата были отправлены в Африку для проведения клинических испытаний. Также 30 упаковок препарата были доставлены в Бразилию. В случае положительного исхода клинических испытаний через семь-восемь лет Триазавирин выйдет на рынок страны как средство против инфекции, вызываемой вирусом Зика.

Планируется, что в 2017 году резиденты «Сколково» зарегистрируют еще восемь лекарств, в 2018 году – семь препаратов, в 2019 году – восемь.

По словам Каема, с конца 2013 года количество резидентов «Сколково» выросло в 2,5 раза, а их выручка — почти в три раза. По предварительным данным, в 2016 году она превысила 4,5 млрд рублей. Почти половина команд работает по направлению «фарма» и «регенеративная медицина», 28% заняты медицинскими приборами и изделиями, 17% – агро- и индустриальным биотехом, 8% – биоинформационными проектами.

Источник: «Сколково»

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