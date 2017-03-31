Мельдоний убрали из перечня запрещенных препаратов

Правительство России утвердило перечень запрещенных для использования в спорте субстанций и методов, разработанный Министерством спорта РФ. В списке запрещенных веществ не оказалось мельдония.

В перечень запрещенных для спортсменов препаратов вошли анаболики, пептидные гормоны, модуляторы метаболизма. Их использование и принуждение к использованию будут караться в России уголовным преследованием. Соответствующее постановление в четверг, 30 марта, подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

«Речь идет о допинге и недобросовестной конкуренции в ситуации, когда спортсмена склоняют к использованию запрещенных веществ, манипулируют анализами крови, проводят нелегальные химические действия, генный допинг», – пояснил ИА «Интерфакс» премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как пояснил вице-премьер России Виталий Мутко, мельдоний является «спорной субстанцией». Он также отметил, что мельдоний остается в списке WADA, однако «нет никакого смысла» вносить его в перечень запрещенных субстанций, за применение которых будет возбуждаться уголовное дело. «Утверждение списка – это элемент, чтобы создать сильную антидопинговую программу в РФ, показать всему миру, что нет и никогда не будет никаких государственных программ по поддержке допинга», – добавил Мутко.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло мельдоний в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года по инициативе Антидопингового агентства США (USADA). Тогда у многих российских спортсменов допинг-пробы на этот препарат оказались положительными. Внесение мельдония в список запрещенных препаратов вызвало целую череду допинговых скандалов. Один из самых крупных – с российской теннисисткой Марией Шараповой. В ходе пресс-конференции в Лос-Анджелесе спортсменка объявила, что в ее пробе, взятой во время Открытого чемпионата Австралии – 2016, был обнаружен мельдоний.

Источник: Официальный портал Правительства РФ

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