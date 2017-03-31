В России появится система онлайн-бронирования лекарств в аптеках

В России запустили последний этап тестирования федеральной системы онлайн-бронирования лекарств в аптеках, в котором принимают участие 103 тысячи пользователей и 2540 аптек. C помощью сервиса покупатели смогут оптимизировать свое время и расходы на лекарства, выбирая товарные предложения в аптеках поблизости. Официальный запуск системы запланирован на II квартал 2017 года.

Пока сервис работает в пилотном режиме, доступ к системе имеют только участники тестирования. Подать заявку на участие в тестировании может любой желающий, однако одобрение заявки не гарантируется.

Поиск и бронирование лекарств осуществляется на сайте или в мобильном приложении, а оплата производится в аптеке при получении заказа.

Единая система онлайн-бронирования работает с 5180 аптеками. Поиск лекарств осуществляется по ассортименту всех аптек, а бронирование доступно в половине из них. Услугу бронирования предоставляют такие аптечные сети как «Планета Здоровья», «Фармакопейка», «Farmani», «Эдельвейс», «Городская аптека» (Ставрополь), «Лора Плюс». Любая аптека или аптечная сеть может самостоятельно зарегистрироваться, добавить аптеки и начать публиковать свой ассортимент.

В 2017 году свой сервис бронирования медикаментов открыла аптечная сеть «36.6» (в партнерстве с интернет-магазином Ozon.ru). Планируется, что после принятия закона о легализации онлайн-аптек сервис сможет оказывать услуги по доставке препаратов на дом.

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