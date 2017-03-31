Контрабандисту лекарств грозит лишение свободы на пять лет

В Московском следственном отделе на воздушном и водном транспорте Следственного комитета РФ расследуется уголовное дело против 49-летнего жителя Калужской области, который нелегально пытался провезти 52 кг лекарств от гепатита на общую сумму свыше в 8 млн рублей. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В январе 2017 года в московском аэропорту Внуково таможня задержала россиянина, прибывшего из Египта транзитом через Турцию. Мужчина проследовал по зеленому коридору, имея при себе багаж, в котором находились многочисленные коробки. При проведении таможенного досмотра были обнаружены лекарства в количестве 353 коробок весом 52 кг. Товар был изъят и направлен на экспертизу.

В частности, в багаже россиянина был обнаружен препарат Heterosofir Plus производства египетской компании Pharmed Healthcare. Этот препарат – аналог лекарства Харвони (софосбувир и ледипасвир) от хронического гепатита С, который выпускает Gilead Sciences. Египетская фармкомпания производит Heterosofir Plus по лицензии Gilead.Также в ходе в багаже были обнаружены незадекларированные в установленном порядке лекарственные средства с наименованиями Daclavirocyrl, Mpiviropack, которые, со слов обвиняемого, последний привез для личного использования.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок). Уголовный кодекс предусматривает несколько вариантов наказания за это преступление, от принудительных работ до лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом до 2 миллионов рублей или без такового.

«Следователь разъясняет, что ввоз на территорию Российской Федерации лекарственных средств, не зарегистрированных в установленном порядке соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и не включенных в Единый государственный реестр лекарственных средств, запрещен», – говорится в сообщении на официальном сайте Следственного комитета.

Источник: Следственный Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

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