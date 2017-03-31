«Босналек» успешно прошла сертификацию на соответствие GMP Минпромторга РФ

Обязательная сертификация для всех иностранных фармпроизводителей введена в России с 2016 года. В течение минувшего года Минпромторг рассмотрел около пятисот заявок. Из них российский сертификационный аудит прошли только те, кто смог подтвердить соответствующий уровень производственных технологий, качество препаратов и сырья из которого они изготовлены. Компания «Босналек» стала одной из первых действующих в России компаний с европейской локализацией производства, заявка которой была удовлетворена Министерством промышленности и торговли.

Сертификат GMP, выданный российской комиссией в дополнение к действующим европейским, является авторитетным подтверждением высокого уровня продукции «Босналек». Он укрепляет доверие к бренду, качеству препаратов и оказывает позитивное влияние на экспортный потенциал.

Предприятие «Босналек», передовое фармацевтическое производство Боснии и Герцеговины, лицензировано по европейским стандартам GMP (Good Manufacturing Practice), которые завод подтверждает каждые три года. Сертификат GMP служит доказательством того, что продукты произведены на предприятии в соответствии с едиными требованиями к организации производственного процесса, из высококачественного сырья в соответствии с заявленной формулой, не содержат посторонних включений, и правильно упакованы.

Европейские сертификаты, теперь дополненные и российским GMP, гарантируют отечественному покупателю безупречное качество и безопасность лекарственных средств «Босналек».

Для фармацевтической компании «Босналек» Россия является стратегическим рынком, на который приходится около 50% оборота продукции. Такие бренды, как Лизобакт® и Энтерофурил® входят в топ-5 в своих категориях, любимы и востребованы потребителями, и демонстрируют динамичный рост продаж. Всего же компания производит более 160 товарных позиций.

Наше производство построено на единой системе контроля, поэтому мы гарантируем высочайшее качество продукции, — комментирует глава евразийского подразделения компании «Босналек» Валентина Бучнева. – Понимая значимость российского рынка для компании, было важно пройти должную валидацию, и продемонстрировать наше соответствие мировым стандартам качества, которым мы следуем уже много лет. Выдача российских сертификатов GMP фармпроизводителям – необходимая мера. Благодаря внедрению российской инспекции GMP, у отечественных и иностранных компаний появилась ясность по многим аспектам. Чем больше порядка на рынке, чем понятнее его регулирование, тем он привлекательнее для инвестора. Кроме того, это прямая забота государства о гражданах: российский потребитель заслуживает того, чтобы получать качественные препараты.

АО «Босналек» — фармацевтическая компания, основанная в 1951 году в Сараево (Босния и Герцеговина). На протяжении 65 лет «Босналек» производит лекарственные средства для перорального, парентерального и наружного применения. Компания представлена в 14 странах Центральной и Юго-Восточной Европы, СНГ и Юго-Западной Азии. В портфеле «Босналек» более 160 лекарственных средств.

gmpnews