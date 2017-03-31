ГК «Фармконтракт» спроектирует участок синтеза субстанций на заводе им. Л.Я. Карпова

Руководство АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» и ГК «Фармконтракт» подписали соглашение по проектированию участка производства технических и фармацевтических субстанций.

В рамках договора по проектированию инжиниринговое подразделение холдинга проведет комплекс работ, включающих разработку концептуального и рабочего проекта технологии синтеза фармацевтических, технических субстанций и промежуточных продуктов для них на предприятии АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова». Также будет выполнено проектирование вновь возводимого здания с инженерными сетями. Как пояснил руководитель направления проектирования, строительства и инжиниринга ГК «Фармконтракт» Михаил Пергаев, при проектировании объектов на заводе им. Л.Я. Карпова будут применяться новейшие разработки в области проектирования фармацевтического производства, в том числе технология ГАПС (Гибкая Автоматизированная Производственная Система).

Проект предусматривает создание среднетоннажного производства, состоящего из 2 цехов: цеха по производству технических субстанций, который должен включать 4 технологические линии и участок регенерации растворителей, и цеха производства фармсубстанций в чистых помещениях, включающего в себя 3 технологические линии, аналитическую и химическую лаборатории. Создание данных лабораторий позволит сотрудникам завода проводить контроль качества и обеспечивать аналитическую поддержку производственных цехов, а также отрабатывать технологические операции, проводить наработку малых партий фармпродуктов.

Весь объем проектных работ будет завершен в четвертом квартале 2017 г.

АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» – одно из современных российских предприятий по производству химической продукции промышленного назначения, реактивов, пищевых добавок и фармацевтических субстанций, входит в структуру предприятий «Концерн КАРПОВ», Республика Татарстан.

Завод основан в 1868 году. Основу деятельности предприятия составляют:

Производство химической продукции для многих отраслей национальных экономик,

Производство активных фармацевтических субстанций (АФС), доля которых занимает 9,4% от общей реализации товаров.

Одним из преимуществ предприятия является широкая область применения всего ассортимента производимой товарной продукции, которая поставляется в 60 регионов РФ, страны ближнего и дальнего зарубежья. Доля экспорта в объеме реализованной продукции составляет более 10 %.

ГК «Фармконтракт» — ведущий химико-фармацевтический холдинг России – крупнейшая компания, предоставляющая весь комплекс услуг по созданию и оснащению фармацевтических, химических, пищевых, биотехнологических производств, объектов химического синтеза, электронной промышленности и нефтехимических предприятий, различных лабораторных комплексов от идеи до выпуска первой таблетки, ампулы или продукции животного происхождения. В активе компании большой опыт организации «под ключ» аналитических и исследовательских лабораторий, полного цикла производства готовых лекарственных форм и фармацевтических субстанций, биологически активных веществ и биопродуктов, а также создание вивариев и радиофармпроизводств.

Консолидация проектировочных, строительных и инженерных решений с интеграцией конкретных единиц оборудования различных производителей в единую технологическую линию в структуре одного исполнителя обеспечивает заказчику успешный ввод объектов в эксплуатацию в установленный срок.

По материалам Пресс-службы ГК «Фармконтракт»

gmpnews