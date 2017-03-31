«Генериум» может заработать до 1,5 млрд рублей на отказе от пробы Манту

Инициатива Минздрава по замене метода диагностики туберкулеза с пробы Манту на препарат Диаскинтест может принести его разработчику – компании «Генериум» – до 1,5 млрд рублей дополнительной выручки, подсчитали в медиахолдинге РБК.

В марте 2017 года в ответ на вопрос детского омбудсмена Анны Кузнецовой Минздрав заявил, что рекомендации по тестированию на туберкулез с помощью других диагностических процедур – Диаскинтеста и теста T-spot – уже приняты Всероссийским обществом фтизиатров, и результаты каждого из этих тестов будут признаваться достаточными для приема ребенка в дошкольное или школьное учебное учреждение.

Кроме того, Минздрав подготовил и опубликовал приказ, согласно которому для дете​й старше семи лет проба Манту уже не предусмотрена, она будет применяться только для детей в возрасте до семи лет.

Как подсчитали в РБК, в 2016 году объемы госзакупок Диаскинтеста составили 19,4 млн доз на сумму 1,2 млрд рублей, а пробы Манту – 37,8 млн доз на сумму 2,5 млрд рублей. Если продажи препаратов уравняются, «Генериум» получит дополнительно 359 млн рублей выручки, а если все пробы Манту будут заменены Диаскинтестом – почти 1,5 млрд рублей.

ЗАО «Генериум» – частная российская научно-исследовательская компания в области биотехнологических разработок и производства лекарств, созданная в мае 2011 года. Годовая выручка компании за 2015 год достигла 6 млрд рублей. Ее основателем является Виктор Харитонин, который также является основным акционером ПАО «Фармстандарт».

Источник: РБК

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