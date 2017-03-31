За последние годы номенклатура у «Дальхимфарм» с 200 наименований сократилась до 120

По итогам 2016 года ОАО «Дальхимфарм» отнесено к крупнейшим предприятиям Хабаровска. Объём реализации продукции — порядка 2 миллиардов рублей в год.

При этом ситуация на предприятии очень непростая. Идёт падение объёмов производства, снижение по налогам, сужение номенклатуры. Исполнительный директор ОАО «Дальхимфарм» Ирина Гусева рассказала газете «Тихоокеанская звезда» о том, как выживает старейшее на Дальнем Востоке фармацевтическое предприятие.

Мы стараемся сохранять объём производства, численность работников. Это 900 человек. Но большей частью работаем на склад, — говорит Ирина Алексеевна. — На сегодня у предприятия большие остатки скапливаются в запас лекарственных средств.

На рынке стабильности нет. Торги по госпоставкам только сейчас начались, но условия таковы, что «Дальхимфарм» не может принять участие в большинстве из них, хотя выпускает большую номенклатуру жизненно важных лекарств — анальгин, цитрамон, парацетомол.

Чтобы попасть в госпитальный сегмент — для лечебных учреждений, мы должны пройти через систему закупок. Лоты формируются сразу на весь набор необходимых больнице лекарств. «Дальхимфарм» изготавливает только часть. И проигрывает.

Ирина Гусева была инициатором совещания в правительстве края, пыталась получить ответ: нельзя ли разделить лоты на поставку лекарств, которые производит «Дальхимфарм», и на остальные. Минздрав и главврачи ответили, что пойти на такие условия не могут. Лучше пусть «Дальхимфарм» закупает недостающие препараты и участвует в торгах в нынешнем их виде.

Другая проблема. Скоро закроем цех инфузионных растворов. Мы их выпускаем в стеклянной таре. Раньше поставляли на рынок 10 миллионов упаковок в год. В 2015 году — 5 миллионов упаковок. В 2016 году — полтора миллиона. В этом запланировали тоже 1,5 миллиона. Причина — больницы предпочитают растворы в пластиковой таре, которые выпускают наши конкуренты в Приморье — «Истфарм» (предприятие с иностранным капиталом). По цене конкуренты не лучше. Но больницы говорят, что медсёстрам тяжело носить стеклянные бутылки. Хотя, замечу, каждая — 200 или 400 миллиграмм. Объясняем им, что пластик непросто утилизировать. В то время как стекло забирают специализированные организации. А в аукционных условиях стали писать, что объём тары должен составлять, скажем, 250 или 450 миллиграмм, в то время как всем известно, что «Дальхимфарм» выпускает 200 и 400.

В целом за последние годы номенклатура «упала» с 200 наименований до 120. Например, прекратили выпуск пироцитама для инсультников. Стоимость 60 таблеток — 20 рублей. В эту цену невозможно уложиться.

На жизненно важные препараты субсидии от государства нет. Программа импортозамещения тоже не для нас, — объясняет директор. — Воспользоваться ей можно только при выпуске новых лекарств. И рассматриваются затраты за три года. А мы на мезатон (сердечно-сосудистое лекарство в ампулах) потратили семь лет… Только на днях его зарегистрировали. Теперь нужно зарегистрировать цену.

В Подмосковье появились новые предприятия, практически полностью повторяющие нашу номенклатуру, — говорит Ирина Алексеевна. — Сегодня они демпингуют. Дождутся, когда предприятия, подобные нашему, не выдержат конкуренции, и потом спокойно поднимут цену.

Есть у «Дальхимфарма» препараты фирменные, которые не повторит никто. Но и по ним произошло падение объёмов. Та же настойка женьшеня давно не выпускается. Сыграла свою пагубную роль история с боярышником. Элеутерококк выпускается в малой таре — 25 миллилитров, аралия — тоже. Но сегодня речь идёт о том, что эти лекарства будут отпускаться по рецептам.

Только мы выпускаем масляные растворы прогестерона — гормональный препарат. Но он дорогостоящий, имеет ограниченный спрос, — говорит Ирина Гусева. — Мы делали аналог амиксина — телаксин. Не смогли его продать, даже под реализацию. Давали скидку, чтобы он был дешевле, давали рекламу. Не получилось. Аптеки не пошли на сотрудничество.

Сложный растительный экстракт мы выпускаем и поставляем в США. Это смесь из 10 растений, полуфабрикат, который за рубежом доводится до полноценной лекарственной формы. Также мы поставляем чагу в Японию, со специалистами этой страны совместно препарат и разработали.

gmpnews