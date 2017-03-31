На ПАО «Биохимик» будут производить инновационные российские лекарства

ГК «ЭнСиФарм» и ЗАО «Эксесс Байосаинс» создали совместное предприятие (СП) «Пептидные препараты» для внедрения новейших пептидных препаратов, разработанных российскими учеными.

В рамках процесса интеграции ЗАО «Эксесс Байосаинс» передает в созданное СП портфель уникальных разработок лекарственных препаратов, защищенных российскими и международными патентами. В свою очередь СП обеспечит проведение клинических исследований в рамках процедур государственной регистрации лекарственных препаратов и будет заниматься маркетингом и продвижением всего портфеля.

«Созданное совместное предприятие, соединит две важнейшие компетенции — разработку препарата и запуск его в промышленное производство. Оно призвано стать ярким примером объединения науки и практики», — заявил директор по инвестициям «Access Industries» Дмитрий Поляков.

Уже сейчас принято решение, что на ПАО «Биохимик» будет налажен промышленный выпуск лекарственных препаратов во всех терапевтических формах. Синтез субстанций также будет осуществляться на ПАО «Биохимик».

Необходимо отметить, что за последние 10 лет ЗАО «Эксесс Байосаинс» осуществило значительные инвестиции в отечественные исследовательские программы в области пептидных препаратов. В результате российским ученым удалось создать целый ряд принципиально новых препаратов, отличающихся высокой эффективностью и чрезвычайно выгодным профилем безопасности.

Каждый из созданных российскими учеными препаратов является оригинальным, имеет большой объем научных испытаний и популяционных исследований, описан в научных монографиях, диссертациях и другой специальной литературе. Результаты исследований защищены российскими и международным патентами.

Препараты будут применяться для лечения кардиологических, урологических и бронхо-легочных заболеваний.

«В том числе в портфеле продуктов имеется уникальный препарат для снижения негативных последствий длительного употребления табака, позволяющий курильщикам избавляться от вредной привычки наиболее безопасным образом», — заявил генеральный директор «Эксесс Байосаинс» Александр Комаров.

ПАО «Биохимик» — один из важнейших производителей лекарственных препаратов в Российской Федерации и одно из ведущих промышленных предприятий Республики Мордовия. Предприятие было основано в 1959 г. по решению Совета Министров СССР и имеет огромный опыт, как в синтезе фармацевтических субстанций (в т.ч. антибиотиков), так и в производстве готовых лекарственных препаратов. В настоящее время выпускается более 100 наименований лекарственных препаратов в десяти терапевтических формах, а также фармацевтические субстанции. Порядка 90% выпускаемых предприятием препаратов входят в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛП).

ЗАО «Эксесс Байосаинс» — предприятие группы компаний «Access Industries» — научно-производственная компания, созданная в 2007 году для финансирования разработок в области пептидных биопрепаратов. Это принципиально новый класс фармацевтической продукции, отличающийся высокой безопасностью, предназначенный для поддержания и восстановления клеточных процессов в специфических тканях организма человека. Результаты научных исследований запатентованы более чем в 20 странах мира.

gmpnews