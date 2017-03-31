Уникальная разработка Швабе поможет определить качество онкопрепаратов

Холдинг «Швабе» показал уникальные возможности применения лазерного микроскопа МИМ-340 в области онкологии на XIV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Отечественные противоопухолевые препараты». Мероприятие прошло в Российском онкологическом научном центре им. Н.Н. Блохина.

В рамках конференции представители Холдинга «Швабе» рассказали о перспективности использования микроскопа в биомедицинских исследованиях и клинической практике преимущественно в сфере онкологии. Интерес к уникальному комплексу проявил ряд фармакологических и медицинских компаний. По итогам переговоров в предстоящей перспективе комплекс будет поставлен на апробацию в ряд учреждений страны.

С началом широкого применения МИМ-340 фармакологи смогут определять качество медикаментов, врачи-онкологи – подбирать наиболее эффективные химиотерапевтические препараты по индивидуальным параметрам каждого пациента.

«Возможность работать с живой клеткой в режиме реального времени – уникальное конкурентное преимущество лазерного микроскопа «Швабе». Исследование, проводимое на клетках крови и культурах опухолевых клеток, показало, что комплекс расширяет набор объективных количественных параметров для диагностики различных патологий на ранних стадиях. Сегодня МИМ-340 установлен в 14 учреждениях РФ, среди которых исследовательские центры биомедицинского профиля, медакадемии и университеты. В 2017 году Холдинг планирует установить комплекс в Российском онкологическом научном центре им. Н.Н. Блохина», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

В рамках своего доклада специалисты Холдинга представили участникам конференции оригинальный метод сверхразрешающей лазерной интерференционной микроскопии (МИМ), позволяющий исследовать нативные неокрашенные биологические препараты в реальном времени, а также примеры исследований различных биологических микро- и наноструктур, которые подтвердили высокую эффективность микроскопа.

Напомним, МИМ-340 является инновационной разработкой предприятия «Швабе» – Уральского оптико-механического завода (УОМЗ), которая не имеет аналогов в мире. Микроскоп способен создать «живое» 3D-изображение ядра отдельно взятой клетки, в частности, для проведения доклинических исследований лекарственных средств.

ИСТОЧНИК: ПРЕСС-СЛУЖБА ШВАБЕ

gmpnews