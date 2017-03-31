К концу апреля должна завершиться сделка между «Р-Фарм» и Mitsui

Окончательное соглашение по продаже доли «Р-Фарм» японской Mitsui должно быть достигнуто к концу апреля этого года. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик.

«Мои ожидания, что к концу апреля мы должны постараться выйти на обязующее, окончательное соглашение», — отметил он, добавив, что очень хотел бы, чтобы к приезду в Москву премьер-министра Японии Синдзо Абэ, визит которого запланирован как раз на конец апреля, у «Р-Фарм» и Mitsui «были хорошие новости».

Репик подчеркнул, что сама сделка является «пионерской и беспрецедентной». «Это инвестиции не в маленькую компанию, а в лидера отрасли», — добавил он.

Председатель совета директоров «Р-Фарм» также напомнил, что в рамках этой сделки до конца июля этого года будет открыто опционное расширение, но воздержался от разглашения размера продаваемой доли и суммы сделки, поскольку переговоры с японскими партнерами все еще продолжаются.

«Мы работаем очень интенсивно и энергично в этом направлении», — добавил он.

gmpnews