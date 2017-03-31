Принудительное лицензирование не должно навредить инновационной деятельности фармкомпаний

В Москве состоялось 10-е Заседание Международной Рабочей группы по исследованию проблем конкуренции на фармацевтических рынках. В ключевой дискуссии встречи, посвященной особенностям применения инструментов антимонопольной политики, стимулирующим развитие конкуренции в фармотрасли, обеспечения лекарственными препаратами населения и соотношению антимонопольного законодательства и прав патентной защиты фармацевтических инноваций, приняли участие представители ФАС России, зарубежных конкурентных ведомств, в том числе ЮАР, Бразилии, Монголии, Беларуси, Китая, Японии, Австрии и Индии, а также отраслевые эксперты.

В последние годы вопрос соотношения интеллектуальных прав и антимонопольного регулирования стал одним из основных на фармацевтических рынках стран мира. Актуальность этой темы обусловлена глобальной заинтересованностью фармацевтическим рынком и его развитием, а также обеспечением доступности лекарственных препаратов и справедливой конкуренции в условиях активной инновационной деятельности представителей фарминдустрии.

«Сегодняшняя встреча позволит обменяться практиками антимонопольного реагирования в условиях патентной защиты, действующей в отношении оригинальных лекарств. Как показал опыт разных стран, использовавших механизмы принудительного лицензирования, нашим коллегам удалось решить вопросы, касавшиеся национальной безопасности, жизни и здоровья людей, не навредив инновационной деятельности фармкомпаний», — сообщил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров, открывая заседание.

По словам руководителя Конкурентного ведомства Италии г-н Джованни Питруцеллы, фармацевтические компании осуществляют крупные инвестиции в разработку и клинические исследования лекарственных препаратов и несут большие издержки в результате чего, крайне заинтересованы в максимально длительной патентной защиты оригинального препарата, когда как дженериковые компания хотят, как можно скорее приступить к производству этих лекарств.

«Анализируя состояние конкуренции в этой сфере, необходимо учитывать права человека в части доступности лекарств, цены оригинальных препаратов и возможность их использования в системе здравоохранения», — подчеркнул глава Конкурентного ведомства Италии.

Также он рассказал об основных случаях нарушения антимопольного законодательства в сфере обращения лекарств в Италии, схожих с недобросовестными практиками в России. В их числе: заключение фармпроизводителями соглашений, ограничивающих конкуренцию; злоупотребление доминирующим положением на тендерах; антиконкурентные стратегии ценообразования.

«Фармкомпании — это глобальные структуры, одновременно действующие на сотнях рынков, в то время как госрегулирование цен, обращение лекарств носит национальный характер в рамках тех стран, где это регулирование осуществляется. Так, фармхолдинг, используя опыт, полученный на различных рынка, использует слабости и недоработки национального регулирования какой-либо из стран. Конкурентным ведомствам — членам Рабочей группы необходимо сблизить национальные практики регулирования обращения лекарств, тем самым сокращая возможности фармкомпаний на недобросовестное поведение на рынке», — подчеркнул начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев, выступивший модератором заседания.

В настоящий момент Федеральная антимонопольная служба создает информационную систему, которая позволит анализировать цены на лекарства в других странах. Успех системы, позволяющий правительствам разных стран оперативно получать информацию о текущей ситуации на других рынках, будет во многом зависеть от скоординированности действий конкурентных ведомств – членов рабочей группы. В рамках заседания представители ФАС России озвучили предложение о заключении соглашения по формированию информационной системы анализа цен на лекарства с целью верификации получаемой информации.

Также он представил промежуточные итоги международного сравнительного исследования цен на лекарственные препараты, проводимого во исполнение поручения Президента Российской Федерации, благодаря которому удалось добиться снижения более чем 200 цен на лекарства, закупаемые государством, и возможности экономии бюджета минимум в 5 млрд рублей. По словам Джованни Питруцеллы, российский опыт в сфере глобального мониторинга цен на лекарства сегодня является передовым.

В ходе заседания были презентованы доклады об успешной практике использования механизмов принудительного лицензирования в Бразилии и ЮАР комиссионером Административного совета по экономической безопасности Правительства Федеративной Республики Бразилия г-ном Жуан Пауло де Резенде и главным экономистом Комиссии по конкуренции ЮАР г-ном Тулани Мандириза.

Советник по вопросам сотрудничества Комиссии по конкуренции Индии г-жа Жиоти Жингар рассказала об опыте конкурентного правоприменения Индии в фармацевтическом секторе. По словам советника, антимонопольное законодательство Индии может потребовать принудительного лицензирования в случаях, если фармкомпанией заключено антиконкурентное соглашение, если патентообладатель навязывает неразумные условия сотрудничества и если компания является монополистом на рынке, препятствующим развитию инноваций и ограничивающий доступ к лекарствам.

Тимофей Нижегородцев уточнил, что вопросы принудительного лицензирования должны рассматриваться прежде всего в контексте деятельности антимонопольного ведомства, в задачах которого обеспечение защиты конкуренции и общественного благосостояния.

«Мы должны принимать различные меры антимонопольного реагирования, включая меры, связанные с ограничением патентной защиты и принудительным лицензированием в отношении монополий, созданных на основе интеллектуального права, злоупотребляющих своими интеллектуальными правами, снижающими доступность лекарственных препаратов для населения и препятствующих дженерикам в выходе на наши рынки», — отметил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России.

Также были озвучены инициативы по решению проблемы, с которой столкнулись в Бразилии, а именно бойкотированием фармкомпаниями действий национального правительства по снижению цен на лекарства. Целесообразно обсудить внедрение механизма публичного обращения национального органа здравоохранения или же правительства к неопределенному кругу производителей за пределами юрисдикции страны с тем, чтобы производители могли оценить ценовые предложения правительства или органа здравоохранения и в случае заинтересованности, пройти ускоренную регистрацию на новом рынке.

«Мы видим, как цены на одни и те же препараты в разных странах падают. Сегодня мы продолжаем работу по внедрению механизмов принудительного лицензирования в России и полагаем, что в стране должен быть механизм ценового давления на деятельность фармкомпаний, когда патенты на жизненно важные лекарства находятся в одних руках. Существуют разные конструкции принудительного лицензирования и обсуждение этих практик с точки зрения конкуренции и общественных интересов, станет важной частью дискуссии, которая состоится в рамках Международного юридического форума в мае этого года в Санкт-Петербурге», — подчеркнул Андрей Кашеваров.

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