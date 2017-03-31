STADA намерена увеличить операционную прибыль на 50% за три года

Компания STADA Arzneimittel AG опубликовала финансовую отчетность за 2016 год, подтвердив, как позитивный прогноз на 2017 год, так и стратегические перспективы до 2019 года.

«Несмотря на масштабную реорганизационную работу в прошлом году, мы смогли не только увеличить выручку, показав рост прибыли в некоторых областях, но и немного превзошли свой первоначальный прогноз по всем ключевым показателям. Прежде всего, это говорит о том, что мы выполняем свои обещания даже в трудные времена. Текущий результат дает нам уверенность в возможности достижения более амбициозных целей, чем мы озвучивали полгода назад — мы намерены увеличить нашу операционную прибыль почти на 50% всего за три года!» — говорит Председатель совета директоров STADA д-р Маттиас Виденфельс.

Выручка Группы STADA за 2016 год составила 2 139,2 млн евро, показав незначительное повышение по сравнению с предыдущим финансовым периодом. При этом с учетом колебаний валютных курсов продажи выросли на 3% до 2 167,2 млн евро.

Объявленная операционная прибыль снизилась до 178,1 млн евро (предыдущий год: 223,7 млн ​​евро). Скорректированная операционная прибыль показала прирост 4% и составила 294,4 млн евро.

Показатель EBITDA снизился до 361,5 млн евро (в предыдущем году: 377,1 млн евро). Скорректированный показатель EBITDA вырос на 2% до 398 млн евро.

Чистая прибыль снизилась до 85,9 млн евро (в прошлом году: 110,4 млн евро), при этом скорректированная чистая прибыль увеличилась на 7% и достигла 177,3 млн евро.

Основные итоги:

Динамичное развитие продаж дженериков в Италии, России и Вьетнаме.

Значительное увеличение продаж брендированной продукции в Германии, Италии и Вьетнаме.

Стратегический прогноз на 2019 год увеличен: скорректированный показатель EBITDA ожидается на уровне 23%.

ИСТОЧНИК:ПРЕСС-СЛУЖБА STADA CIS

gmpnews