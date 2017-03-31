В Узбекистане утверждены 67 инвестпроектов по созданию новых фармпроизводств

В последние годы фармацевтическая индустрия Узбекистана достигла высоких результатов. Выросла численность производителей лекарственных средств. В настоящее время выпуском фармацевтической продукции в нашей стране занимаются 146 предприятий, которые производят более 2 тысяч наименований лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Актуальным вопросам, стоящим перед фармацевтической отраслью, была посвящена пресс-конференция, организованная Акционерным концерном фармацевтической промышленности Узбекистана «Узфармсаноат».

На пресс-конференции отмечалось, что на данный момент отечественные предприятия покрывают 54% потребности населения в лекарственных средствах. Подчеркивалось, что в развитии фармацевтической индустрии важными программными документами являются постановления Президента нашей страны. В частности, «О программе мер по дальнейшему развитию фармацевтической промышленности республики на 2016-2020 годы» от 16 сентября 2016 года. Согласно документу, организации, специализирующиеся на выпуске лекарственных средств, у которых доля выручки от производства этих товаров составляет не менее 60 процентов по итогам отчетного периода освобождены от уплаты налога на прибыль, имущество, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, уплаты обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд, сроком до 1 января 2021 года.

Постановление также рекомендует коммерческим банкам выдавать кредиты для реализации инвестиционных проектов на льготных условиях, и по ставке рефинансирования Центрального банка. Данным постановлением установлены конкретные задания по производству в натуральном и денежном выражении лекарственных средств по 26 фармакотерапевтическим группам, изделий медицинского назначения, вспомогательных материалов и растительных препаратов. Утверждено 67 новых инвестиционных проектов по созданию современных производств: лекарственных субстанций (24 проекта), лекарственных препаратов с использованием химических субстанций (37 проекта) и растительных препаратов (6 проектов).

Между тем, Постановлением главы нашего государства «О мерах по дальнейшему улучшению обеспечения населения лекарственными средствами и изделиями медицинскою назначения» от 31 октября 2016 года, определены масштабные задачи, связанные с более полным удовлетворением потребностей населения в качественных лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения отечественного производства. Утвержден список из 343 наименований социально-значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Кроме того, протокольным решением Республиканской комиссии установлены фиксированные контрактные оптовые и розничные цены, а также цены поставок на импортируемые лекарственные средства и изделия медицинского назначения.

ИСТОЧНИК:НОВОСТИ УЗБЕКИСТАНА — UZREPORT

gmpnews