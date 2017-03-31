В 2016 году цены на БАД в России выросли на 10,4%

В среднем в прошлом году одна упаковка БАД обходилась покупателю в 160 рублей (розничная цена). Несмотря на незначительный прирост средневзвешенных цен, инфляция на БАД в последние годы довольно высокая. В 2016 году цены в среднем выросли на 10,4%. А если считать инфляцию к ценам 2013 года, то показатель составит порядка 40%, подсчитали аналитики DSM Group.

Для аптеки биологически активные добавки остаются наиболее важной категорией аптечного нелекарственного ассортимента, составляя 4% от общего объема продаж. За 2016 год на полках было представлено около 2450 различных брендов БАД, которые производят около 950 производителей. Всего в 2016 году через аптечную сеть было реализовано 268 млн упаковок БАД на сумму 31,5 млрд рублей (в ценах закупки аптек).

«Рынок БАД в рублях еще 2 года назад рос довольно высокими темпами: в среднем на 12-14% в год. В 2015 году положительная динамика роста сохранилась, но темпы роста снизились, что является следствием кризисных явлений. По данным за 2015 год объём продаж БАД в аптеках вырос только на 6%. В 2016 году прирост в денежном выражении составил всего 1%», — рассказал генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Эксперты отмечают, что на рынок БАД в большей степени, чем на рынок лекарственных препаратов, оказывают влияние кризисные явления. При этом потребление и спрос на данную категорию товара существенно зависит от рекламы и правильного восприятия БАД покупателем.

В структуре продаж БАД по происхождению происходят заметные изменения. Если в 2013 году в рейтинге ТОП-10 были 6 отечественных компаний, то в 2016 году в ТОП попали только три российских производителя. Причем только компании «ЭВАЛАР» – удалось сохранить за собой прошлое место в рейтинге. Остальные производители либо потеряли в объемах реализации, либо были куплены иностранными компаниями.

В результате за 4 года доля отечественных БАД в стоимостном выражении сократилась с 65% в 2013 году до 55% в 2016 году. Основные изменения произошли в структуре в 2014 году. Значимых поглощений в последние 2 года не отмечено, поэтому соотношение между импортными и российскими БАД остается стабильным. В натуральном выражении БАД отечественного производства продолжают лидировать – их вес в 2016 году составил 81%.

remedium