В Калужской области появится первый в РФ центр доклинических исследований

При финансовом содействии Министерства здравоохранения РФ на базе экспериментального сектора Обнинского медицинского радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба будет организован первый в стране центр доклинических исследований.

По словам депутата Госдумы РФ от Калужской области Геннадия Скляра, новый центр исследований усилит позиции Калужского фармацевтического кластера для выхода на отечественный фармрынок новых лекарственных препаратов, в том числе радиологического профиля.

Сегодня калужский фармкластер выпускает 139 лекарственных препаратов. . Более 80% продукции кластера — готовые лекарственные средства. Калужский фармкластер насчитывает более 62 компаний-участников, включая фармацевтические заводы крупнейших глобальных компаний: «АстраЗенека», «НовоНордиск», «ШТАДА СиАйЭс», «БерлинХеми/Менарини». Среди отечественных предприятий — «НИАРМЕДИК ПЛЮС», «Мир-Фарм», «ФармВИЛАР», «ФАРМ-СИНТЕЗ», «Сфера-Фарм», «БИОН» и «Обнинская химико-фармацевтическая компания».

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