Компании США и Великобритании объединились в борьбе с опасными бактериями

Одиннадцать биотехнологических и исследовательских организаций из Великобритании и США получили грант в размере 48 млн долларов на разработку новых антибиотиков для борьбы с лекарственно устойчивыми бактериями, сообщает Reuters.

Средства были выделены новым британско-американским альянсом CARB-X, целью которого является борьба с лекарственной устойчивостью. В перспективе планируется, что CARB-X вложит еще 75 млн в наиболее успешные проекты. Также в создание новейших высокоэффективных антибиотиков независимый международный благотворительный фонд Wellcome Trust намерен направить 155,5 млн долларов.

Ранее ВОЗ опубликовала перечень из 12 устойчивых к антибиотикам бактерий, представляющих наибольшую угрозу для здоровья человека. В ВОЗ подчеркнули, что для борьбы с обозначенными патогенами необходимы новые антибактериальные препараты. Новый список, по планам ВОЗ, должен стать ориентиром для научно-исследовательских организаций, занимающихся разработкой лекарственных препаратов.

В конце 2014 года эксперты подсчитали, что к 2050 году инфекционные заболевания, вызванные лекарственно-устойчивыми микроорганизмами, станут причиной смерти 10 млн человек ежегодно, а их бремя достигнет 100 трлн долларов. Несмотря на тревожный прогноз, подчеркивается, что мировые усилия по улучшению диагностики заболеваний, разработке новых противомикробных средств, а также расширение иммунизационных программ станут эффективным оружием в борьбе с лекарственной устойчивостью бактерий.

remedium