Маркировка: не доводить до аврала

С 1 июня участники пилотного проекта по маркировке лекарственных средств должны начать вносить данные о своей продукции в автоматизированную систему мониторинга движения лекарств. Сейчас система проходит стадию согласования программного обеспечения (ПО) и формата обмена данными. Отработано взаимодействие со справочниками – ГРЛС и GS1, дорабатывается интерфейс, в частности, проектируется личный кабинет участника системы.

Об этом в ходе своего выступления на IX конференции «Государственное регулирование и российская фармпромышленность — 2017: продолжение диалога» рассказала начальник Управления обеспечения контроля оборота товаров Федеральной налоговой службы Ольга Чепурина, руководящая разработкой информационной системы. Для участия в форуме собрались представители фармотрасли – промышленности, дистрибьюторов, аптечных компаний.

И хотя в пилотном проекте, который продолжится до конца года, принимает участие лишь небольшая часть отрасли, представитель налоговой службы предупредила, что включаться пора всем, ведь присоединение к системе мониторинга потребует определенных временных, финансовых и организационных затрат для всех участников рынка – от фабрик до аптечных киосков. Как выразилась Ольга Чепурина, не хотелось бы наверстывать упущенное «в режиме ошпаренной кошки» где-нибудь в ноябре.

«Самый больной вопрос – доработка ПО участников. Ваши бизнес-процессы придется перестраивать, — обратилась она к представителям фармы. — Хорошо это или плохо, но маркировка в ваши бизнес-процессы вмешается: вам придется перенастраивать оборудование, переписывать софты. Надо это закладывать в планы развития, потому что все это требует ресурсов и времени. Чем раньше начнете, тем будет легче. Смиритесь и отдайтесь».

В обсуждении практического кейса по маркировке выступили активные участники пилотного проекта – фармацевтическая компания «Р-Фарм» и дистрибьютор «Катрен». Они рассказали коллегам о собственном успешном опыте участия в эксперименте, о трудностях, с которыми пришлось столкнуться и о достигнутых результатах.

Екатерина Чалова

«Фармацевтический вестник»