«Нацимбио» предупредила о возможном дефиците вакцин от туберкулеза

В апреле «Нацимбио» может не успеть в срок поставить Минздраву вакцины от туберкулеза БЦЖ и БЖЦ-М, из-за чего может возникнуть их дефицит. Об этом компания предупредила в пятницу, 31 марта. Причина задержки — несвоевременная публикация тендера на сайте госзакупок.

Извещения о закупке вакцин для профилактики туберкулеза БЦЖ и БЖЦ-М Минздрав разместил 27 и 28 марта 2017 года, следует из информации на сайте госзакупок. Суммарная стоимость этих контрактов составляет 40,7 млн рублей.

В этом случае в соответствии с действующим законодательством о госзакупках контракты могут быть заключены не ранее 3-4 апреля, пояснил Vademecum представитель пресс-службы Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио»). Сами вакцины будут поставлены в течение двух недель с момента заключения контрактов. При этом срок годности последних партий поставленных препаратов составляет 1 апреля 2017 года.

По условиям одного из контрактов, около 20% вакцин должны быть поставлены не позднее 15 апреля 2017 года.

«Нацимбио» была назначена Правительством РФ единственным поставщиком иммунобиологических лекарственных препаратов для Нацкалендаря прививок на период 2015–2017 годов.

Национальная иммунобиологическая компания является дочерним предприятием ГК «Ростех». Согласно отчетности, консолидированная выручка «Нацимбио» в 2015 году составила 7,1 млрд рублей. В холдинг «Нацимбио» входят биофармацевтическая компания «Форт», расположенная в Рязанской области, научно-производственное объединение «Микроген», завод в Курганской области по производству медицинских препаратов и изделий «Синтез».

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